Trier: Busumleitung wegen Sperrung Zurlaubener Ufer – Fahrbahn wird erneuert

TRIER. Von Donnerstag, 4.9.2025, ab 20.00 Uhr, bis Freitag, 5.9.2025, 6.00 Uhr, ist die Abfahrt von der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Richtung Stadt wegen der Erneuerung der Fahrbahn gesperrt.

Die Busse der Linie 87 aus Quint kommend werden deshalb umgeleitet: Die Busse fahren bis zur Haltestelle Bonner Straße die normale Route und werden anschließend über die Kölner Straße, Aachener Straße, Kreisverkehr Römerbrücke, Südallee, Weberbach, zum Hauptbahnhof geleitet. In Richtung HBF werden nur die Haltestellen Südallee/Kaiserstraße, Konstantin Basilika und anschließend Hauptbahnhof bedient. Die Rückfahrt erfolgt auf der normalen Route.

Busse Linie 80

Die Busse der Linie 80 fahren bis zur Haltestelle Steinsweg die normale Route und enden. Die Fahrten in Stadtrichtung um 19.47 Uhr und 20.17 Uhr entfallen für die Linie 80. Fahrgäste in Richtung Stadt, nutzen bitte auf der gegenüber liegenden Straßenseite die Busse Linie 87.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (Quelle: SWT)