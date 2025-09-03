Auto beschädigt und einfach weggefahren – Unfallflucht in Wittlich-Wengerohr

Wittlich-Wengerohr. Eine Leserin hat sich an unsere Redaktion gewandt, nachdem das Auto ihrer Freundin Christine bei einer offensichtlichen Unfallflucht beschädigt wurde. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag und Sonntag (22.–25. August 2025) auf dem hinteren Parkplatz des Hauptbahnhofs Wittlich-Wengerohr.

Das beschädigte Fahrzeug ist ein roter Opel Astra. Laut den sichtbaren Spuren am Wagen geht die Halterin davon aus, dass der oder die Unfallverursacher/-in mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war. Eine Benachrichtigung oder Kontakthinterlassung gab es nicht – der Unfall wurde nicht gemeldet.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Beteiligten appellieren dennoch an den oder die Verursacher: „Vielleicht war es eine Entscheidung im Affekt – bitte melden Sie sich. Fehler können wiedergutgemacht werden.“

Auch Zeuginnen und Zeugen, die in dem Zeitraum etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Geschädigten zu melden.