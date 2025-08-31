Crash auf A61: Fahrzeug überschlägt sich, zwei Personen verletzt

DANNSTADT/RUCHHEIM/A61 – Am Sonntag, dem 31. August 2025, ereignete sich gegen 14:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A61 in Fahrtrichtung Hockenheim, kurz vor der Rastanlage Dannstadt. Ein Pkw überschlug sich, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden.

Fahrbahn blockiert, hoher Sachschaden

Nach aktuellen Erkenntnissen kam die 18-jährige Fahrerin eines Mercedes GLC 250 aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug touchierte die rechte Leitplanke, schleuderte dann über die Fahrbahn und kollidierte auch mit der linken Leitplanke. Anschließend überschlug es sich und blieb mittig auf der Autobahn liegen.

Sowohl die Fahrerin als auch ihre 28-jährige Beifahrerin konnten von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden und wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Aufgrund des Unfalls waren beide Fahrspuren blockiert, und der Verkehr musste umgeleitet werden.