„Typisch Frau“: Radfahrer schlägt unvermittelt Autofahrerin in Olewig

TRIER. Heute kam es auf der Rieslingweinstraße in Trier-Olewig zu einem körperlichen Angriff auf eine Autofahrerin. Die Frau befuhr mit ihrem PKW die Rieslingweinstraße aus Trier kommend in Fahrtrichtung der Feuerwehr Olewig.

Als sie auf Höhe der Feuerwehr wenden wollte, näherte sich plötzlich ein bislang unbekannter Radfahrer. Der Mann rief der Fahrerin lautstark die Worte „typisch Frau“ durch das geöffnete Seitenfenster zu und schlug ihr anschließend unvermittelt mit der Hand ins Gesicht. Nach dem Angriff setzte der Radfahrer seine Fahrt fort und entfernte sich über die Fahrbahninsel in unbekannte Richtung.

Die Frau wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 60-70 Jahre alt

weißer Bart

rotes T-Shirt

Wer hat den Vorfall beobachtet oder den flüchtenden Radfahrer gesehen? (Quelle: Polizeidirektion Trier)