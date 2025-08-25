Keine Einfahrt ohne Vignette: Poller am Trierer Hauptmarkt ab 15. 9. in Betrieb

TRIER. Die Poller am Hauptmarkt – mit den Standorten Graben-, Fleisch-, Dietrich- und Simeonstraße – werden am Montag, 15. September, erstmals nach Ende der Lieferzeit um 11 Uhr hochgefahren. Darauf weisen nun auch große Banner an den Einfahrten zum Hauptmarkt an Stockplatz, Dietrichstraße sowie Simeon- und Konstantinstraße hin.

Wer künftig außerhalb der Lieferzeit, die zwischen 6 und 11 Uhr ist, über den Hauptmarkt fahren will, braucht eine Vignette zum Herunterfahren der Poller. So soll der Hauptmarkt mit seinen vielen Besucherinnen und Besuchern besser geschützt werden. Auch ein komplettes Durchfahren der Fußgängerzone wird auf diese Weise verhindert.

Da die Poller-Linie am Stockplatz noch nicht gebaut ist, besteht noch die Möglichkeit, über die Stock- und die Jakobstraße sowie die Judengasse auf den Hauptmarkt zu gelangen. Um das zu verhindern, werden in diesen Straßen – wie beim Weihnachtsmarkt – Sperren aufgestellt. Es handelt sich dabei um dauerhaft geschlossene Sperren. Das bedeutet: Die drei Straßen werden in dieser Übergangszeit für Fahrzeuge zur Sackgasse. Zu Fuß ist die Stelle jedoch barrierefrei passierbar.

Die Sperren werden am 15. September aufgestellt. Sobald die Poller um 11 Uhr in Betrieb gehen, liegen die Gebäude Jakobstraße 1 bis 7, 32 bis 34 sowie Judengasse 1 bis 4 sowie 7 in dem mit Pollern geschützten Bereich. Die Zufahrt erfolgt dann über den Hauptmarkt. Hierfür ist nach 11 Uhr eine Ausnahmegenehmigung mit Vignette notwendig. Die Sperren werden wieder abgebaut, sobald die Poller-Linie zwischen Sparda-Bank und New Mintons am Stockplatz in Betrieb geht. Der Baubeginn hierfür ist für Anfang 2026 geplant.

Weitere wichtige Infos zum Thema Poller gibt es online: www.trier.de/poller. (Quelle: Stadt Trier)