Babyfreuden bei Verena Hubertz: Bundesministerin verkündet Schwangerschaft via Instagram

BERLIN/TRIER. Große Freude in der politischen Landschaft Deutschlands: Bundesbauministerin Verena Hubertz hat am heutigen Freitagnachmittag, 22. August überraschend über Instagram verkündet, dass sie und ihr Partner ihr erstes Kind erwarten.

Mit einem privaten, liebevoll inszenierten Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Freund zu sehen ist, ließ die 37-Jährige ihre Community an der frohen Botschaft teilhaben. Dazu schrieb sie schlicht, aber emotional: „Wir bekommen ein Baby!“

Der Post, den Hubertz veröffentlichte, verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit viral in sozialen. Zahlreiche Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten.

Ein privater Moment – öffentlich geteilt

Die Ministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gilt als eine der aufstrebenden Stimmen innerhalb der SPD. Mit ihrer offenen und modernen Art – auch im Umgang mit sozialen Medien – setzt sie regelmäßig Zeichen für Nahbarkeit und Transparenz.

Dass sie die frohe Nachricht über Instagram öffentlich teilt, passt genau zu diesem Stil: nahbar, persönlich und doch professionell. Gleichzeitig stellt sich nun die Frage: Wie geht es weiter mit ihrem Amt während der Schwangerschaft und Elternzeit?