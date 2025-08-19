Saarland: Unfall mit drei PKWs – zwei Verletzte – Eternitplatten auf Fahrbahn verteilt

ST. INGBERT. Am 18.8.2025 ereignete sich gegen 13.10 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Mercedes mit französischen Kennzeichen auf der L126 unmittelbar hinter der Feuchtinger Schere in Fahrtrichtung St. Ingbert. Aus unbekannten Gründen geriet der 64 Jahre alte Fahrer des Mercedes mit seinem Anhänger auf die Gegenfahrbahn.

Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito. Der Anhänger löste sich in Folge des Unfallgeschehens vom Fahrzeug und die Ladung wurde auf die Fahrbahn und gegen die ebenfalls entgegenkommende Mercedes B-Klasse eines weiteren Beteiligten geschleudert. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallörtlichkeit entfernt werden. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die 48-jährige Fahrerin des Vito wurde leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Auch der 19-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Ladung des Anhängers handelte es sich um Eternitplatten.

Neben Krankenwagen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Sulzbach und der Polizeiinspektion St. Ingbert war der Landesbetrieb für Straßenbau im Dienst, der die Entsorgung der Eternitplatten über eine Spezialfirma veranlasste. Eine Vollsperrung der L126, unter Ableitung nach St. Ingbert-Rentrisch, war bis 18.15 Uhr erforderlich. Neben Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung werden Fehler bei der Entsorgung der Eternitplatten und ein entsprechende Umweltstraftat geprüft. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)