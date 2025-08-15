Neue Vizepräsidentin am Landgericht Trier

TRIER – Das Landgericht Trier begrüßt seine neue Vizepräsidentin. Am Dienstag überreichte der Präsident des Oberlandesgerichts Koblenz, Thomas Henrichs, im Beisein des Präsidenten des Landgerichts Trier, Dr. Manfred Grüter, im Rahmen einer feierlichen Übergabe Frau Anne-Christina Brodöfel die Ernennungsurkunde zur Vizepräsidentin des Landgerichts Trier.

Sie wird ihr neues Amt am 1. September 2025 antreten und folgt damit auf Wolfgang Specht, der in den Ruhestand treten wird. Die Anwesenden gratulierten ihr zur Ernennung und wünschten ihr für die neuen Aufgaben viel Erfolg.

Frau Brodöfel begann nach dem Studium der Rechtswissenschaften und dem Referendariat ihren Justizdienst im November 2005 bei der Staatsanwaltschaft Mainz. Im Jahr 2008 wechselte sie in den Landgerichtsbezirk Trier und wurde hier im Rahmen ihrer Proberichterzeit an den Amtsgerichten Trier und Saarburg eingesetzt. Im Jahr 2010 wurde sie zur Richterin am Landgericht in Trier ernannt.

Von Juni 2014 bis Ende April 2017 war Frau Brodöfel als wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Bundesgerichtshof abgeordnet. Dort war sie zunächst einem Zivilsenat zugewiesen, ehe sie ab Oktober 2015 mit den Aufgaben einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin im Präsidialbereich betraut war.

Im Anschluss an ihre Zeit am Bundesgerichtshof wurde Frau Brodöfel zur Richterin am Oberlandesgericht Koblenz ernannt. Dort ist sie seit Mai 2017 tätig und bearbeitete im Wesentlichen Zivilsachen und – bis zum 31. Dezember 2024 – Verwaltungsangelegenheiten, zuletzt als Personalreferentin des Oberlandesgerichts. Seit dem 1. Januar 2025 ist sie als stellvertretende Vorsitzende im 6. Zivilsenat und im Kartellsenat tätig. Daneben ist sie stellvertretende Vorsitzende des Notarsenats.