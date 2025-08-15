++ Wetter in der Region: Gewitter mit Starkregen und sinkende Temperaturen ++

In Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland ist Abkühlung in Sicht. Nachdem es am Freitag zunächst in einigen Gebieten gewittert, sinken die Temperaturen am Wochenende auf unter 30 Grad.

BARWEILER. In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland leicht. Am Freitag sei es heiter bis sonnig; ab dem Nachmittag gebe es allerdings im Südosten einzelne kräftige Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Diese könnten auch von Starkregen, Hagel und Sturmböen begleitet sein.

Derweil sei es mit Höchsttemperaturen von 30 bis 35 Grad zunächst weiterhin schwülheiß. Abseits der Gewitter wehe ein schwacher, zeitweise mäßiger Wind.

Temperaturen unter 30 Grad am Wochenende

Am Samstag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland heiter bis sonnig. Regen soll es nicht geben. Das Thermometer zeige indes maximal 26 Grad am Mittelrhein und 31 Grad in der Vorderpfalz, schrieb der DWD weiter. Der Wind sei schwach bis mäßig.

Am Sonntag sei es in den beiden Bundesländern abermals heiter bis sonnig; außerdem bleibe es trocken. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 25 bis 28 Grad. Es gehe ein meistens schwacher Wind. (Quelle: dpa)