RLP: Illegales Autorennen endet in Unfall – unbeteiligtes Fahrzeug gefährdet

0
Foto: dpa/Symbolbild

NEUSTADT (WIED). Am Donnerstag, 14.8.2025, kam es gegen 21.00 Uhr zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zwischen mehreren beteiligten PKW, welches im Bereich der L255, Höhe Neustadt (Wied), OT Etscheid, in einem Verkehrsunfall endete.

Vorher überholten die PKWs ein unbeteiligtes Fahrzeug in rasanter Fahrweise. Die Polizei sucht mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: [email protected]. zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)

Vorheriger ArtikelSchnieder will Deutschlandticket für alle Schüler – Derzeitige Regelung ungerecht
Nächster ArtikelTeatime, Lavendelduft, Zen-Garten: Hier gibt’s Urlaubsfeeling in RLP

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.