RLP: Illegales Autorennen endet in Unfall – unbeteiligtes Fahrzeug gefährdet

NEUSTADT (WIED). Am Donnerstag, 14.8.2025, kam es gegen 21.00 Uhr zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zwischen mehreren beteiligten PKW, welches im Bereich der L255, Höhe Neustadt (Wied), OT Etscheid, in einem Verkehrsunfall endete.

Vorher überholten die PKWs ein unbeteiligtes Fahrzeug in rasanter Fahrweise. Die Polizei sucht mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: [email protected]. zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)