Raser-Jagd im Hunsrück! 180 km/h auf der B327 – Polizei verfolgt Motorrad-Rowdys

MORBACH – Bereits am Samstagmorgen, dem 9. August 2025, kam es laut der Polizeiinspektion Morbach an der B327 in Morbach zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Supermotobike. Das Motorrad hatte sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Im Rahmen der Fahndung wurde das Supermotobike mit zwei weiteren Krafträdern bei einer Tankstelle in Morbach festgestellt. Zwei der Motorräder flüchteten daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortskern Morbach, das dritte Motorrad auf der B327 in Richtung Flughafen Hahn. Dabei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h gemessen und es kam zu riskanten Überholmanövern.

Die Polizeiinspektion Morbach hat Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs, illegalem Kraftfahrzeugrennen sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Motorräder wurden in den Bereichen Morbach, Thalfang, Hermeskeil und Bernkastel gesichtet. Die Polizeiinspektion Morbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung bzw. den gefährdeten Verkehrsteilnehmern.