Unfall auf A61 – Anhänger reißt während der Fahrt ab

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild

DORSHEIM – Glück im Unglück hat eine siebenköpfige Familie aus den Niederlanden auf ihrer Heimreise aus dem Urlaub gehabt.

Auf der A61 bei Dorsheim im Landkreis Bad Kreuznach verlor das Auto der Familie nach Angaben der Polizei den mit Reiseutensilien bepackten Anhänger. Er krachte gegen eine Außenleitplanke und zerbrach auf der rechten Fahrspur. Grund sei ein technischer Defekt gewesen, hieß es.

Die sieben Reisenden blieben unverletzt und konnten ihre Heimreise laut Polizei fortsetzen. Für die Räumungsarbeiten wurde eine Bergungsfirma hinzugezogen. Der rechte Fahrstreifen der Fahrbahn in Richtung Koblenz musste bis zum Mittag gesperrt werden.

