++ Region: Der Sommer ist zurück – Temperaturen bis 33 Grad erwartet ++

Der Sommer zeigt sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland von seiner besten Seite: Steigende Temperaturen und viel Sonne laden in den nächsten Tagen zum Baden ein.

OFFENBACH. Endlich wieder Wetter für Freibad und See: Der Sommer macht in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen seinem Namen wieder alle Ehre. Am Donnerstag ist es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend heiter bis sonnig.

Die Temperaturen steigen auf 25 bis 28 Grad. Im Bergland bleibt es etwas kühler mit 23 Grad.

Am Freitag klettern die Höchstwerte auf 28 bis 32 Grad, im Bergland auf 26 Grad. Nach einem zunächst bewölkten Vormittag wird der Himmel am Samstag laut DWD im Tagesverlauf aufklaren. Es wird zwischen 27 und 33 Grad sommerlich warm. Im Bergland wird es bis 24 Grad warm. (Quelle: dpa)