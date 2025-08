Überfall mit Pistole in Traben-Trarbach: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibungen

TRABEN-TRARBACH. Wie von lokalo.de berichtet, kam es am frühen Montagabend, dem 4. August 2025, in Traben-Trarbach zu einem Raubdelikt.

Gegen 17.20 Uhr gingen mindestens drei bislang unbekannte Täter zwei am Fahrbahnrand der Casinostraße in Traben-Trarbach geparkte Fahrzeuge und deren Insassen an. Die Unbekannten bedrohten die Personen und griffen diese teils körperlich an. Dabei soll einer der Männer eine Schusswaffe mitgeführt und mit dieser gedroht haben.

Am heutigen Mittwoch hat die Polizei Täterbeschreibungen veröffentlicht.

Erste Person:

ca. 25-30 Jahre alt

circa 180-185 cm groß

normale/athletische Statur

kurze schwarze Haare

rot-dunkelblauer Trainingsanzug (rote Schulterpartie)

helles (weißes) Shirt unter der Trainingsjacke

dunkle Hose

helle (weiße) Schuhe

Schal/Tuch über Mund u. Nase

Zweite Person:

circa 25-30 Jahre alt

circa 175-180 cm groß

leicht kräftige Statur

kurze schwarze Haare

schwarzes, kurzärmeliges Shirt

dunkle Hose

dunkle Schuhe

mit Pistole bewaffnet

Schal/Tuch über Mund u. Nase

Dritte Person:

circa 25-35 Jahre alt

circa 180-190 cm groß

normale/athletische Statur

schwarzes, kurzärmeliges Shirt

dunkle Hose

helle Schuhe

schwarze Sturmhaube über Kopf gezogen

Zeugen, die Hinweise zu diesen Personen oder den bereits genannten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter 0651/983-43390 bei der Kriminalpolizei Trier oder unter unter 06542/98670 bei der Polizei in Zell zu melden.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es eine Vorbeziehung zwischen den Beteiligten gab. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)