PKW brennt auf Grumbachtalbrücke aus – Fahrzeugteile verschmelzen mit Asphaltdecke

SAARBRÜCKEN. Am 3.8.2025, gegen 1.45 Uhr, kam es zum Brandgeschehen eines Fahrzeuges auf der Grumbachtalbrücke in Fahrtrichtung Mannheim. Während der Fahrt fing ein älteres Modell von Mercedes-Benz an zu qualmen.

Der Fahrzeugführer, ein 36 Jahre alter Mann, hielt an und stieg aus. Der Pkw brannte anschließend in Gänze aus. Hierbei verschmolzen Teile des Fahrzeuges mit der Asphaltdecke. Die Polizei richtete eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Fechingen ein.

Durch die Autobahnmeisterei wird diese Vollsperrung weiter betrieben. Nach deren Auskunft müssen zuerst Asphaltarbeiten (Fräsen etc.) durchgeführt werden, die Restfahrbahnbreite ist nicht ausreichend um eine Teilöffnung herbeizuführen. Die offizielle Beschilderung der Umleitungsstrecke ab der AS Fechingen ist zu nutzen. Nach heutiger Prognose ist die A6 ab Montagnachmittag wieder befahrbar. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)