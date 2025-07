Aggressiver Pöbler in der Saasrstraße – Überraschung nach Kontrolle durch Polizei!

TRIER. Was als Störung der öffentlichen Ordnung begann, endete in der Justizvollzugsanstalt: Ein offenbar aggressiver Mann wurde am Wochenende in der Trierer Saarstraße von der Polizei festgenommen – gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.

Auffälliges Verhalten alarmiert Passantin

Gegen Mittag meldete eine Passantin der Polizei einen Mann, der sich lautstark und aggressiv gegenüber Fußgänger und Autofahrer in der Saarstraße verhalten habe. Er habe Personen angeschrien und Passanten bedrängt. Eine Streife der Polizeiinspektion Trier traf den Mann schließlich auf einer Bank sitzend an.

Platzverweis – und überraschende Entdeckung

Zunächst erteilten die Beamten dem Mann einen Platzverweis, um die Situation zu beruhigen. Doch bei der Überprüfung der Personalien kam heraus: Gegen den Mann bestand bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Trier.

Daraufhin wurde der Mann festgenommen und dem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl – der Mann wurde umgehend in die Justizvollzugsanstalt Trier überstellt.

Hintergrund des Haftbefehls unbekannt

Zur genauen Ursache des Haftbefehls machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

