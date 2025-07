Schwerer Unfall auf der A8: Acht Verletzte nach Kollision von drei Fahrzeugen

HEUSWEILER/A8 – Am Freitagnachmittag, gegen 13:15 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 in Höhe Heusweiler in Fahrtrichtung Luxemburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Insgesamt waren drei Fahrzeuge an dem Geschehen beteiligt, und dabei wurden acht Personen, darunter zwei Kinder, teils schwer verletzt.

Unfallhergang: Aquaplaning und Folgekollision

Nach Angaben der Polizeiinspektion Heusweiler geriet ein Pkw vermutlich aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte gegen die Leitplanke und rutschte anschließend zurück auf die Fahrbahn. Ein zweiter Wagen hielt an der Unfallstelle an, um erste Hilfe zu leisten. Kurze Zeit später fuhr ein drittes Auto aus noch unbekannten Gründen in die beiden bereits beteiligten Fahrzeuge.

Rettungseinsatz und Zustand der Verletzten

Insgesamt sechs Erwachsene und zwei Kinder erlitten bei dem Unfall Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades; nach aktuellem Stand befindet sich jedoch niemand in Lebensgefahr. Alle Verletzten wurden umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Erstaufnahme des Unfalls wurde von der operativen Einheit der Polizeiinspektion Dillingen übernommen, die sich zum Zeitpunkt des Geschehens in der Nähe befand.

Weitere Ermittlungen und Verkehrsbeeinträchtigungen

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens dauern noch an. Die Autobahn in Fahrtrichtung Luxemburg musste zwischenzeitlich für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Mittlerweile ist die Fahrbahn nach Angaben der Polizei größtenteils wieder geräumt.