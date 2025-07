LUXEMBURG – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurden am Donnerstagmittag, 24.07.2025, zwei Männer, die Land in Richtung Kosovo verlassen wollten, am Ausreiseschalter des Flughafens vorstellig.

Bei der Ausweiskontrolle stellte sich heraus, dass gegen beide Personen ein europäischer Haftbefehl vorliegt.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Verhaftung der Beiden an. Sie wurden am heutigen Freitagmorgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt.