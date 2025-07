Auseinandersetzung vor Trierer Bar: Mann bei Angriff mit Glasflasche verletzt!

TRIER. In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag vor dem Trierer Lokal „Newtons“ zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 5:20 Uhr meldeten Zeugen der Führungszentrale der Polizei Trier eine handfeste Schlägerei mit rund 20 beteiligten Personen. Dabei wurde ein Mann durch einen Schlag mit einer Glasflasche verletzt.

Nach Angaben der Polizei saß das spätere Opfer gemeinsam mit mehreren Personen auf einer Parkbank in der Nähe der Lokalität, als er plötzlich von einem unbekannten, stark alkoholisierten Mann angesprochen und provoziert wurde. Laut Zeugen eskalierte die Situation, als der Angreifer unvermittelt einer weiteren Person ein Glas entriss und damit auf den Geschädigten einschlug. Mehr Blaulicht-News

Die Folge: Der Geschädigte erlitt eine blutende Schnittwunde. Ein ebenfalls alarmierter Rettungsdienst versorgte sowohl das Opfer als auch den mutmaßlichen Angreifer medizinisch vor Ort. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte vor Ort mehrere Beteiligte antreffen und trennte die Gruppen umgehend.

Die Ermittlungen zur genauen Tatabfolge sowie zur Identität des Angreifers dauern derzeit noch an. Die Polizei prüft zudem, ob es im Vorfeld bereits zu weiteren Auseinandersetzungen oder Provokationen kam. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.