Straßenbauprogramms in der Innenstadt und Trier-Nord – Sperrungen und Umleitungen

TRIER. StadtRaum Trier arbeitet in den Sommerferien weiter an der Aufwertung und dem Erhalt wichtiger Verkehrsverbindungen. Nach Abschluss der Fahrbahnsanierungen im Gartenfeld stehen in der kommenden Woche gleichzeitige Bauarbeiten in vier weiteren Straßen auf dem Programm:

(21. bis 25. Juli): Die Erneuerung der Fahrbahn in der Danystraße ist nur unter Vollsperrung möglich. Außerdem ist zur Andienung der Baustelle die Sperrung des nördlichen Fahrstreifens der Lindenstraße ab der Ampel Nordallee bis hinter die Danystraße notwendig. Im weiteren Verlauf der Lindenstraße wird der einspurig in Richtung Moselufer fließende Verkehr auf den nördlichen Fahrstreifen verschwenkt, um die Asphaltarbeiten auf Höhe der Hausnummern 11 bis 13 umsetzen zu können. Die Grundstücke an den gesperrten Abschnitten sind nur zu Fuß zu erreichen. Alte Zurmaiener Straße (21. bis 25. Juli): Für die Instandsetzung des Gehwegs in dem Abschnitt zwischen Remigius- und Lindenstraße wird die Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Trier-Nord ausgewiesen. Die Grundstücke in dem betroffenen Abschnitt sind nur fußläufig erreichbar.

Günstiges Wetter ist Voraussetzung für die Einhaltung des Zeitplans. Die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen in die von den Bauarbeiten betroffenen Straßenabschnitte ist ohne Einschränkungen möglich. (Quelle: Stadt Trier)