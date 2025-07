Saarland: Krankentransport kollidiert mit Motorrad – Biker schwerverletzt ins Krankenhaus

SULZBACH. Am 18.7.2025, gegen 9.45 Uhr, kam es in der Saarbrücker

Straße in Sulzbach zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines

Krankentransports. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhren die beteiligten

Fahrzeuge die Saarbrücker Straße im Begegnungsverkehr.

Der Fahrzeugführer des Krankentransports missachtete beim Linksabbiegen in den Fischbacher Weg die Vorfahrt des ihm entgegenkommenden 32-jährigen Motorradfahrers. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Neben mehreren Rettungswagen und der Polizei begab sich auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallörtlichkeit. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Krankentransports wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Das Krankentransportfahrzeug war zum Unfallzeitpunkt mit einem Patienten besetzt, welcher durch den Unfall nicht verletzt wurde. Der Patient konnte unbeschadet durch ein nachgefordertes Fahrzeug transportiert werden. (Quelle: Polizeiinspektion Sulzbach)