Pferd in Not! Feuerwehr rettet Vierbeiner aus Bachlauf

MERZIG/WEILER. Ein tierischer Notfall hat am Dienstagabend (15. Juli 2025) die Feuerwehren in Merzig und Umgebung auf den Plan gerufen. Gegen 18:20 Uhr ging der Alarm ein: In Weiler, Im Bungert, war ein Pferd in einen Bachlauf gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an

Sofort rückten Einsatzkräfte des Löschbezirks Merzig (127) sowie des Löschbezirks Schwemlingen/Weiler (26) an. Vor Ort bot sich den Rettern ein dramatisches Bild: Das Pferd lag im Wasser und war offenbar nicht mehr in der Lage, sich aus eigener Kraft aufzurichten.

Mit viel Fingerspitzengefühl und unter Zuhilfenahme eines B-Druckschlauchs wurde das Tier behutsam aufgerichtet. Unterstützt durch den Besitzer gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, das Pferd sicher aus dem Bachlauf zu befreien.

Starke Teamleistung

Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge und Spezialgerät, darunter ein HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug), ein RW (Rüstwagen) sowie ein Gerätewagen. Auch der stellvertretende Wehrführer war vor Ort und koordinierte die Rettungsmaßnahmen.

Gegen 19:20 Uhr konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Das Pferd überstand den Vorfall glücklicherweise ohne schwerere Verletzungen.