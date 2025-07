Nach Signalstörung: Zugverkehr zwischen Köln und Koblenz läuft wieder

KOBLENZ/KÖLN. Nach Zugausfällen und Verspätungen wegen einer Signalstörung am Dienstag läuft der Zugverkehr auf der Rheinstrecke wieder vollständig. Vermutlich seit Dienstagabend sei die stundenlange Störung vollends behoben, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Die viel genutzte Verbindung zwischen Köln und Koblenz war am Dienstagmorgen wegen einer dringenden Reparatur der Signaltechnik bei Brühl zum Teil gesperrt worden. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr, erst am Nachmittag rollten erste Züge wieder an. Nun funktioniere der Zugverkehr auf der Strecke wieder problemlos, so die Sprecherin. (Quelle: dpa)