Polizei entwaffnet Jugendliche: 14-Jährige geht auf Vater mit Messer los

ENKENBACH-ALSENBORN/KAISERSLAUTERN – Am Montagabend musste die Polizei in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn nach einem eskalierten Familienstreit einschreiten. Die Situation entwickelte sich aus einem Konflikt zwischen einer 14-Jährigen und ihren Eltern.

Intervention der Einsatzkräfte und Sachverhaltsklärung

Nachdem die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens gerufen wurden, trafen sie die Jugendliche in einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihrem Vater an. Dabei führte sie ein Küchenmesser in der Hand.

Die Polizisten konnten die 14-Jährige umgehend entwaffnen und die Situation beruhigen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass die Jugendliche alkoholisiert war, was als mitursächlich für den Streit und die nachfolgende körperliche Auseinandersetzung angenommen wird. Glücklicherweise wurde durch den Einsatz des Messers niemand verletzt.

Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes wurde die Jugendliche vorsorglich in einer Fachklinik vorgestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.