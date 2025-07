Trier: Frische Plätze mitten in der Stadt – So findest du Abkühlung an heißen Tagen

TRIER. Die Temperaturen steigen, die Stadt stöhnt unter der Sommerhitze. Doch Trier hat eine Lösung: Mit einer interaktiven Karte der kühlen Orte will die Stadtverwaltung für Abkühlung sorgen und Tipps geben, wo du auch an heißen Tagen entspannen kannst.

Frische Plätze mitten in der Stadt

Egal ob schattiger Park, kühlender Brunnen oder ruhiger Innenhof: Die interaktive Karte zeigt zahlreiche Orte in Trier, an denen du dich erholen kannst. Von klassischen Parks wie dem Palastgarten über ruhige Plätze an der Mosel bis hin zu versteckten Oasen in der Altstadt — es gibt viele Möglichkeiten, der Hitze zu entkommen.

📸 Vorschau: Screenshot der interaktiven Karte

Direkt zur interaktiven Karte

👉 Hier geht’s zur Karte der kühlen Orte ➡️

Dort kannst du bequem auf deinem Handy oder PC die nächstgelegenen schattigen Plätze, Trinkbrunnen oder Parks finden.

Warum kühle Orte so wichtig sind

Extreme Hitze kann gerade für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich werden. Deshalb setzt die Stadt Trier mit ihrem Hitzeschutzkonzept auf einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen:

Schatten spenden

Frische Luft ermöglichen

Wasserversorgung sicherstellen

Cool bleiben in Trier!

Ob für die Mittagspause, einen Spaziergang oder einfach ein bisschen Entspannung: Die kühlen Orte in Trier bieten allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, auch bei hohen Temperaturen sicher und angenehm unterwegs zu sein.