Taxifahrer im Saarland mit Stichwerkzeug attackiert und schwer verletzt

SAARBRÜCKEN. In der Nacht zum Sonntag, dem 15. Juni 2025, griff eine bislang unbekannte männliche Person im Mockenweiherweg in Alt-Saarbrücken während einer Taxifahrt den Fahrer mit einem Stichwerkzeug an. Der Taxifahrer wurde hierbei schwer verletzt, befindet sich aber aktuell nicht in Lebensgefahr.

Nach dem Angriff floh der Unbekannte. Die Polizei ermittelt in dieser Sache wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der unbekannte Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben:

männlich

ca. 20-35 Jahre

ca. 180-185 cm groß

kräftige bis dicke Statur

dunkle Haare

dunkle Augen

3-Tage Bart

Am Arm hatte der Unbekannte eine Tätowierung in Form zweier sich treffender Fäuste (ein sogenanntes „Fist bump“-Tattoo).

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Identität der gesuchten Person geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst in Saarbrücken oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de). (Quelle: Landespolizeidirektion Saarland)