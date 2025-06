Saarland: Streit zwischen Mädchengruppen – fünf Verletzte – Pfefferspray eingesetzt

VÖLKLINGEN. Am Samstag, dem 21.6.2025, gegen 23.10 Uhr, kam es in der

Bismarckstraße in Völklingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

zwei Gruppen weiblicher Jugendlicher. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten und

gegenseitigen Beleidigungen eskalierte die Situation, wobei eine Beteiligte

Pfefferspray einsetzte.

Durch den Einsatz des Pfeffersprays sowie die körperliche Auseinandersetzung wurden mindestens fünf Personen leicht verletzt. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte befanden sich etwa 50 Personen auf der Fahrbahn der Bismarckstraße, sodass die Straße vorübergehend gesperrt werden musste. Eine Vielzahl dieser Personen hatte sich zwischenzeitlich ebenfalls mit einer der Gruppen solidarisiert.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme fiel ein 17-Jähriger auf, der beim Versuch, den Streit zu schlichten, ebenfalls durch Pfefferspray verletzt wurde. Im Anschluss spuckte er den Einsatzkräften vor die Füße und beleidigte diese.

Die Streitparteien konnten schließlich getrennt werden. Mehrere

Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Eltern überstellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der

Telefonnummer 0049 6898 2020 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)