Spektakuläre Flucht im Saarland: Keine Spur von getürmten Sträfling

SAARBRÜCKEN. Der auf höchst ungewöhnliche Weise aus dem Saarbrücker Landgericht entkommene Sträfling ist weiter auf der Flucht. Nach dem 42 Jahre alten Mann werde weiter gefahndet und dabei auf Hinweise aus der Bevölkerung und seinem Umfeld gesetzt, sagte die Polizei in Saarbrücken am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Ermittler fahnden öffentlich auch mit einem Foto nach dem bereits verurteilten Mann, der wegen anderer Tatvorwürfe erneut vor Gericht stand und recht markant aussehe (lokalo.de berichtete). Durchsuchungen in Saarbrücken hätten zunächst keine heiße Spur erbracht.

Nach Urteilsverkündung aus dem Fenster entkommen

«Nach Urteilsverkündung gegen 15.10 Uhr sprang der Strafgefangene über die Anklagebank zum Fenster und konnte fliehen», hatte die Polizei am späten Freitagabend mitgeteilt. Danach sei der verurteilte Mann in Richtung Landtag gerannt und entkommen. Ein Justizvollzugsbeamter hatte noch versucht, ihn bei der Flucht aus dem Gerichtssaal festzuhalten – und wurde den Angaben zufolge leicht an den Händen verletzt.

Der Mann wurde nach Darstellung der Polizei wegen Wohnungseinbruchs und Diebstahls zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit stelle er aber nicht dar, versicherte die Behörde.

Der Flüchtige trug nach Polizeiangaben ein weißes Hemd und eine dunkle Hose. Er habe eine Glatze, sei 1,90 Meter groß und schlank. (Quelle: dpa)