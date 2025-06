Zukunftsprojekt „Klimaraum Alleenring“ in Trier gestartet – Bürger können mitgestalten

TRIER. Der Alleenring in Trier steht vor einem grünen Neustart. Das traditionsreiche Band aus historischen Bäumen und Wegen rund um die Innenstadt soll klimaresistenter, lebenswerter und besser vernetzt werden. Dafür startet die Stadt Trier das ambitionierte Projekt „Klimaraum Alleenring“ – und setzt auf breite Bürgerbeteiligung.

Grüner Gürtel mit Herausforderungen: Klimawandel, Lärm, Hitze

Der Alleenring gehört zu den markantesten städtischen Elementen Triers. In unmittelbarer Nähe zu Sehenswürdigkeiten wie der Porta Nigra und den Kaiserthermen zieht sich der grüne Gürtel durch die Stadt. Doch der Zahn der Zeit und der Klimawandel setzen dem einst idyllischen Grünraum zu: Viele Bäume sind geschädigt, Schattenflächen fehlen, Hitzestress und Verkehrslärm belasten das Stadtklima. Mehr News aus Trier

Umweltdezernent Dr. Thilo Becker betont: „Trier zählt zu den am stärksten von Hitze betroffenen Regionen in Deutschland. Der Alleenring braucht dringend ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept.“ Das Vorhaben wird durch das Bundesprogramm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ mit 4,9 Millionen Euro gefördert – bis zu 85 % davon übernimmt der Bund.

Jetzt mitmachen: Umfrage und Bürgerdialog starten

Noch bis zum 13. Juli 2025 läuft eine Online-Umfrage auf mitgestalten.trier.de. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihre Sicht auf den Alleenring zu teilen: Welche Orte sind angenehm? Wo fehlt Aufenthaltsqualität? Was sollte verbessert werden?

Am Freitag, 4. Juli 2025, findet zudem ein Bürgerdialog im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais statt. Ab 14:30 Uhr werden in vier Gruppen zentrale Themenbereiche diskutiert:

Klima & Natur : Biodiversität, Begrünung, Wasserhaushalt

Geschichte & Identität : Denkmalschutz, Stadtkultur

Verkehr & Nutzung : Mobilität, Lärmschutz, sichere Wege

Raum & Vernetzung: Begegnungsorte, Stadtstruktur

Interessierte können sich bis dahin per E-Mail an [email protected] anmelden. Ab 18 Uhr ist auch eine öffentliche Ergebnispräsentation geplant – ohne Anmeldung.

Architektenwettbewerb für neues Grünkonzept

Auf Basis der Bürgerergebnisse wird noch 2025 ein europaweiter Landschaftsarchitektur-Wettbewerb ausgeschrieben. Ziel: ein klimaangepasster, erlebbarer Alleenring mit Konzepten für Regenwassernutzung, Schattenzonen, sichere Wegeführungen und Anbindungen zwischen Hauptbahnhof, Innenstadt und Moselufer.

Der erste Bauabschnitt wird sich auf den nördlichen Bereich zwischen Hauptbahnhof und Moselufer konzentrieren. Erste bauliche Maßnahmen sind ab 2027 vorgesehen.