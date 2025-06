SV Rittersdorf spendet 1.000 Euro an Kinderlachen-Eifel e. V.

RITTERSDORF/WOLSFELD. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Elfmeterschießens hat der SV Rittersdorf eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an den Verein Kinderlachen-Eifel e. V. überreicht.

Denn in diesem Jahr fand eine besondere Aktion statt: Jedes Tor, das geschossen wurde, resultierte in einem Euro für einen guten Zweck. Am Ende kamen insgesamt 900 Tore und somit auch 900 Euro für Kinderlachen zusammen – der SV Rittersdorf rundete schließlich noch großzügig auf 1.000 Euro auf.

Der Spendenscheck wurde auf dem Sportplatz des SV an Amina Hinterlang (stellvertretende Vorsitzende), Neele Waxweiler (Pressesprecherin) sowie eine Mini-Betreuerin des Vereins übergeben.

Diese Spenden fließen vollständig in die Finanzierung unseres Projektes „Ferienpatenschaften“, mit dem wir Kindern durch finanzielle Unterstützung Ferienfreizeiten ermöglichen können.

Kinderlachen-Eifel e. V. bedankt sich herzlich beim SV Rittersdorf für die großzügige Unterstützung und das soziale Engagement!