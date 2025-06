Brutale Messer-Attacke auf Taxifahrer: Verdächtiger nach Großfahndung festgenommen

SAARBRÜCKEN. In der Nacht zum Sonntag, dem 15. Juni 2025, ereignete sich in Alt-Saarbrücken ein schwerer Vorfall: Ein Taxifahrer wurde bei einer Fahrt mutmaßlich von seinem Fahrgast mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt.

Der genaue Hergang der Tat und die Hintergründe sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Brutaler Angriff und schnelle Alarmierung der Rettungskräfte

Gegen 1 Uhr nachts wurde ein Taxi zur Vorstadtstraße bestellt. Nur wenige Minuten nach Eintreffen des Wagens am vereinbarten Ort soll der Fahrgast unvermittelt auf den Taxifahrer eingestochen haben. Der Fahrer erlitt dabei multiple Stichverletzungen im Kopfbereich, an der Schulter, am Rücken und an einem Oberarm, die ihn außer Gefecht setzten. Nach der Tat flüchtete der Angreifer zu Fuß. Zeugen alarmierten umgehend die Rettungsdienste. Notarzt, Rettungswagen und drei Polizeistreifen rückten an. Der verletzte Taxifahrer wurde im Bereich der Hochhäuser im Königsbruch notversorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine Informationen vor.

Großangelegte Fahndung führt zu Festnahme eines Verdächtigen

Unmittelbar nach dem Vorfall wurde eine großangelegte Nahbereichsfahndung eingeleitet. Die Polizei durchkämmte unter anderem ein angrenzendes Waldstück in Richtung Deutschmühlental, nachdem Hinweise auf verdächtige Beobachtungen eingegangen waren. Kurz darauf stießen die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz des Edeka-Markts zwischen Hirtenwies und Heidenhübel auf einen jungen Mann, der in Bundeswehr- und Tarnkleidung gekleidet war und einen schwarzen Rucksack bei sich trug. Der Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen und unter Sicherung möglicher Spuren durchsucht.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren: Hintergründe der Tat noch unklar

Ob es sich bei dem festgesetzten Mann um den mutmaßlichen Täter handelt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt. Auch der Inhalt des Rucksacks wurde bislang nicht bekannt gegeben. Die Polizei hält sich mit weiteren detaillierten Aussagen zum Vorfall zurück, da alle Spuren und Zeugenaussagen derzeit umfassend geprüft und ausgewertet werden. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen mit Hochdruck.