++ Region: Sommerhitze und kräftige Gewitter – vereinzelt Sturmböen ++

Sonne und Sommerhitze, Gewitter mit Starkregen - in Rheinland-Pfalz und im Saarland schlägt das Wetter am Wochenende zeitweise um.

MAINZ. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich auf zweigeteiltes Wetter einstellen: Neben der schwülen, feuchten Hitze von bis zu 35 Grad bringt das Wochenende auch Unwetter mit Starkregen und Hagel in die Bundesländer. Mit beiden Sommerwetter-Extremen ist zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Schon am Samstagnachmittag sollen bei feuchtheißer Luft kräftige Gewitter einsetzen, laut DWD kann es dabei zu einzelnen Sturmböen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde kommen. Auch Starkregen bringen sie demnach laut der Vorhersage mit sich – größtenteils soll es dann in kurzer Zeit 25 Liter pro Quadratmeter regnen. Allerdings ist den Experten zufolge nicht ausgeschlossen, dass es lokal zu Unwettern kommt, bei denen mehr Regen fällt. Bis zu 40 Liter heftiger Starkregen in kurzer Zeit seien in dem Fall zu erwarten, auch bis zu zwei Zentimeter dicker Hagel sowie schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde seien möglich.

Wasserstände im Saarland könnten ansteigen

Im Saarland könne der Starkregen im gesamten Einzugsgebiet der Saar für einen kurzzeitigen starken Anstieg der Wasserstände sorgen, teilte das saarländische Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz mit. An kleineren Gewässern seien Ausuferungen möglich, an größeren Gewässern könnten gar Meldestufen erreicht werden. Dass das passiere, sei aber nur gering wahrscheinlich, heißt es.

Gewitter und Starkregen sollen dem DWD nach bis zum Sonntagvormittag anhalten und teils auch mehrere Stunden andauern. In der Nacht zum Sonntag könne es so innerhalb von sechs Stunden bis zu 35 Liter pro Quadratmeter regnen. Erneut sind laut den Meteorologen dann Unwetter möglich.

Beruhigung zum Wochenstart

Am Sonntagnachmittag ziehen Gewitter und Starkregen bei bis zu 27 Grad demnach größtenteils ostwärts ab, nur im Südosten sollen sie bis zum Abend weiterhin möglich sein und auch unwetterartige Ausmaße annehmen können.

Der Montag wird laut den Experten dann wieder meist heiter, verbreitet bleibt dann der Regen aus. Erneut sollen die Temperaturen bis zu 27 Grad erreichen. Auch der Dienstag wird dem DWD zufolge heiter, bei bis zu 29 Grad bleibt es trocken. (Quelle: dpa)