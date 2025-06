Feuerwehr-Großeinsatz an Klinik im Saarland – Rauch zog in das Gebäude

SAARLOUIS. Wie das Portal blaulicht.report Saarland berichtet, kam es am gestrigen Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr an der Marienhaus-Klinik St. Elisabeth in Saarlouis. Kurz nach 22.00 Uhr schlug die Brandmeldeanlage an und mehrere Notrufer wandten sich an die Feuerwehr.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen brennenden Baucontainer neben einem Klinikgebäude fest, aus dem dichter Rauch in Teile des Krankenhauses drang. Glücklicherweise waren jedoch keine Patientenzimmer betroffen. Der Krankenhausbetrieb konnte weiterlaufen, Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Feuerwehr führte stundenlange Belüftungsmaßnahmen durch. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis in die Nacht. Der Bereich vor dem Krankenhaus wurde gesperrt. Die Polizeiinspektion Saarlouis hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.