Höhenrettungseinsatz in Schoden: Gleitschirmflieger aus Baum gerettet

SCHODEN/SAARBURG. Am heutigen Nachmittag, wurde die Höhenrettung der VG Saarburg – Kell, gegen 14.30 Uhr, zu einem Einsatz nach Schoden alarmiert.

Gemeldet wurde der Absturz eines Gleitschirmfliegers. Die genaue Absturzstelle war zu Beginn des Einsatzes unklar und musste zunächst lokalisiert werden.

Lokalisierung durch Rettungshubschrauber und erfolgreiche Rettung

Der Rettungshubschrauber Air Rescue 3 aus Luxemburg spielte eine entscheidende Rolle bei der Einsatzkoordination. Aus der Luft konnte die Absturzstelle ausgemacht und die am Boden befindlichen Einsatzkräfte eingewiesen werden. Der Gleitschirmflieger hatte sich in etwa 8 Metern Höhe in einem Baum verfangen.

Die Höhenrettung der VG Saarburg – Kell konnte die Person erfolgreich aus dem Baum bergen und an den anwesenden Notarzt sowie den Rettungsdienst des DRK Saarburg übergeben. Im Anschluss wurde auch der Gleitschirm geborgen.

Umfangreiche Einsatzkräfte vor Ort

An dem Einsatz waren neben der Höhenrettung der VG Saarburg – Kell, auch die Feuerwehren Schoden und Beurig, die Wehrleitung, das FEZ Saarburg, der Rettungshubschrauber Air Rescue 3, der DRK Rettungsdienst Saarburg und die Polizei Saarburg beteiligt. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Rettungskräfte ermöglichte eine schnelle und effektive Hilfeleistung in der komplexen Situation.