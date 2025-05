TRIER. Bewegungsfreude, Disziplin und jede Menge Spaß: In der Aikido-Schule Trier fand kürzlich ein ganz besonderer Lehrgang für Kinder und Jugendliche statt.

Im Rahmen des diesjährigen Jugend-Lehrgangs des Aikikai Rheinland-Pfalz begrüßte die Schule eine hochkarätige Trainerin: Silke Makowski (6. Dan) reiste aus Flensburg an, um ihr Können mit dem Nachwuchs zu teilen.

In mehreren Einheiten – angepasst an Alters- und Erfahrungsstufen – wurden neben spielerischen Bewegungsformen auch anspruchsvolle Dan-Techniken vermittelt. Für viele der jungen Teilnehmenden bedeutete das eine spannende Herausforderung. Am Ende waren sich alle einig: Das Training war „stark“ – und das nicht nur im sportlichen Sinne.

Mit Angeboten wie diesem zeigt die Aikido-Schule Trier einmal mehr, wie wertvoll frühe sportliche Förderung und respektvolle Kampfkunst für Kinder und Jugendliche sein kann.