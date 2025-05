Trier: Sechs Unternehmen mit Siegel „Mein Top Job 2025“ ausgezeichnet

TRIER. Die städtische Wirtschaftsförderung hat sechs Unternehmen des Netzwerks „Attraktive Unternehmen Trier“ mit dem Siegel „Mein Top Job Trier 2025“ ausgezeichnet.

Der Publikumspreis ging an die Trierer Stadtwerke. In den weiteren Kategorien freuten sich folgende Gewinner über die begehrte Auszeichnung: Unternehmensgruppe Barmherzige Brüder Trier (Arbeitgebermarke), Flach GmbH (Fachkräftegewinnung) Ludwig & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH (Weiterbildung/Qualifikation/Personalentwicklung), Vereinigte Hospitien (Vereinbarkeit Beruf und Familie) sowie Natus GmbH & Co. KG (soziale Verantwortung).

Nina Womelsdorf, Chefin der städtischen Wirtschaftsförderung, überreichte die Preise im Namen von OB Wolfram Leibe und würdigte dabei das Engagement der Unternehmen: „Die diesjährigen Preisträger sowie auch alle teilnehmenden Unternehmen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und innovativ Unternehmen in unserer Region heute bereits agieren, um für Fachkräfte attraktiv zu sein und eine langfristige Betriebsbindung zu ermöglichen. Sie sind Vorbilder für modernes Personalmanagement.“

Netzwerk-Koordinatorin Katharina Klaeser ergänzte: „Die große Resonanz zeigt uns, wie wichtig Arbeitgeberattraktivität für Unternehmen in der Region ist – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.“

Das Siegel zeichnet Firmen in Trier und der Region sichtbar aus, die sich besonders in Sachen Arbeitsbedingungen, Mitarbeiterbindung und moderner Unternehmenskultur einsetzen. Es ist ein Teil des Engagements der Wirtschaftsförderung zur Stärkung des regionalen Wirtschaftsstandorts. Die neuen Träger können das Siegel jeweils zwei Jahre verwenden.

Vor der Preisvergabe hatten sich 15 Unternehmen in einem dreiminütigen Pitch vor Publikum und einer Fachjury präsentiert. Mitglieder waren neben Womelsdorf Dr. Jan Glockauer (Vorstand Triwo AG), Agnese Lahr (INQA Netzwerkbüros), Professor Thomas Ellwart (Leiter Abteilung Wirtschaftspsychologie an der Uni Trier) sowie Louis Seifer (Vorsitzender des Jugendparlaments). Weitere Informationen: www.trier.de/wirtschaft-arbeit/wirtschaftsfoerderung/attraktive-unternehmen-trier/.