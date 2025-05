Trier: Ehefrau erstochen und in Tonne versteckt – Strafprozess beginnt

TRIER. Am 3. Juni 2025 beginnt vor dem 1. Schwurgericht des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen Totschlags.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 49-jährigen Angeklagten zur Last, im Oktober 2024 in Trier seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung vorsätzlich durch Messerstiche getötet zu haben. Im Anschluss soll er die Leiche in der Wohnung in einer Wassertonne verwahrt haben, ehe er die Tat Anfang Dezember 2024 selbst bei der Polizei anzeigte (lokalo.de berichtete).

Er behauptete dabei, seine Ehefrau, die aus dem Leben habe scheiden wollen, auf ihr Verlangen hin getötet zu haben. Der Angeklagte ist strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten und befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)