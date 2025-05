Gemeinderat hat gewählt: Peter Bruns ist neuer Ortsbürgermeister von Langsur

LANGSUR. Langsur hat wieder einen Ortsbürgermeister. Der Gemeinderat wählte in seiner jüngsten Sitzung Peter Bruns, der als Erster Beigeordneter in den vergangenen Monaten die Amtsgeschäfte geführt hatte.

Mit Peter Bruns hat Langsur nun einen Ortsbürgermeister der auf langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik zurückschauen kann. Seit 2019 ist er Ortsvorsteher des Ortsbezirks Mesenich. Dem Ortsbeirat gehörte er zuvor bereits 25 Jahre an. 2019 wurde er zudem in den Ortsgemeinderat Langsur gewählt. Seit 2024 war er Erster Beigeordneter. In dieser Funktion übernahm er dann nach dem Rücktritt des gewählten Bürgermeisters zu Beginn des Jahres die Amtsgeschäfte.

Die für den 4. Mai angesetzte Direktwahl des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin entfiel, da die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen ergebnislos verstrichen war. Somit lag der Ball im Feld des Ortsgemeinderates, der in öffentlicher Sitzung den Ortsbürgermeister bzw. die Ortsbürgermeisterin zu wählen hatte. Voraussetzung: es stellt sich jemand zur Wahl.

„Damit eine Gemeinde wie Langsur handlungsfähig bleibt, braucht es funktionsfähige Gemeindeorgane“, erklärt Peter Bruns. Nachdem zum angesetzten Wahltermin kein Bewerber und keine Bewerberin für das Amt gefunden werden konnte, habe er sich in der Verantwortung gesehen, diese wichtige Aufgabe anzugehen. „Nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit der Familie gehe ich diese Herausforderung an und werde mein Bestes für die Ortsgemeinde Langsur geben“, so Peter Bruns, der dem Gemeinderat für das ihm entgegengebrachte Vertrauen dankte.

Bürgermeister Michael Holstein gratulierte dem neuen Ortsbürgermeister Peter Bruns. „Wir wissen, wie anspruchsvoll und fordernd das Amt eines ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters ist. Umso dankenswerter ist es, dass sich Peter Bruns für dieses Ehrenamt zur Verfügung stellt. Als Verbandsgemeindeverwaltung werden wir ihn in seinem Ehrenamt bestmöglich unterstützen!“, sagte Bürgermeister Holstein verbunden mit den besten Wünschen für eine weiterhin gute Zusammenarbeit. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)