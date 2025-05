MAINZ. Mit der Ernennung des neuen Bildungsministers Sven Teuber (SPD) beginnt am heutigen Mittwoch (14.00 Uhr) ein zweitägiges Landtagsplenum in Mainz. Im Anschluss wird das neue Bestattungsrecht in den Landtag eingebracht – auf Antrag der SPD schon in der Aktuellen Debatte.

Es erlaubt eine Reihe neuer Bestattungsarten und wird Änderungen bei der Leichenschau bringen. Die CDU macht im Anschluss «desolate kommunale Haushalte und marode Infrastruktur» zum Thema. (Quelle: dpa)