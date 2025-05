Wittlich: Schülerinnen und Schüler des PWGs erfolgreich beim Jugendkunstpreis

WITTLICH. Wie im vergangenen Jahr hatte der Verein „Kunst an Hecken und Zäunen e. V.“ auch in diesem Frühjahr alle Kinder und Jugendlichen der Region zur Teilnahme am Jugend-Kunstpreis eingeladen.

Angemeldet werden konnten sowohl Kunstwerke von Einzelkünstlerinnen und Einzelkünstler als auch Arbeiten von Gruppen. Im Rahmen der Jahresausstellung des Vereins am Sonntag, 4. Mai 2025, wurden die Werke im Casino Wittlich nach vorangegangener Sichtung durch eine fachkundige Jury der Öffentlichkeit präsentiert und anschließend prämiert.

Schülerinnen und Schüler des PWGs erfolgreich

Bei der Preisvergabe waren unsere Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Kategorien erfolgreich. So belegte in der Kategorie Gruppenarbeiten (5.–7. Klasse) die Kunst-AG unter Leitung von Frau Dr. Dorothée Bores mit zwei eingereichten Projekten den ersten und dritten Platz.

Die Klasse 9c war in der Kategorie Gruppenarbeiten (8.–10. Klasse) erfolgreich und errang ebenfalls einen ersten Preis. Auch bei der Bewertung der Einzelarbeiten konnten Schülerinnen des PWG punkten: Leonie Raskopp erzielte im Einzelwettbewerb (8.–10. Klasse) den ersten Platz, ebenso Sofia Steffey in der Kategorie Oberstufe. Jenna Rankel folgt auf dem zweiten Platz.

Belohnt wurden die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Urkunden, Medaillen und Geldpreisen.

Aber auch die Erfahrung, die eigenen Kunstwerke öffentlich zu präsentieren und dafür positive Resonanz zu erhalten, war für alle Künstlerinnen und Künstler gewinnbringend und bereichernd. Die gesamte Schulgemeinschaft des PWGs bedankt sich bei allen, die unsere Schülerinnen und Schüler bei ihren künstlerischen Projekten unterstützen.

(Quelle: Eva Leuther / PWG Wittlich)