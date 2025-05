Hochschule Trier führt neuen Studiengang „Lebensmittelinnovation – Gesundheit und Nachhaltigkeit“ ein

TRIER. Die Hochschule Trier erweitert ihr Studienangebot um den innovativen Bachelorstudiengang „Lebensmittelinnovation – Gesundheit und Nachhaltigkeit“.

Ab dem Wintersemester 2025/2026 können Studierende diesen siebensemestrigen Vollzeitstudiengang der Fachrichtung Lebensmitteltechnik belegen, der sich auf die Entwicklung gesunder und nachhaltiger Lebensmittel konzentriert.

Der Studiengang verbindet natur- und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit gesundheits- und nachhaltigkeitsorientierten Themen. Ziel ist es, Studierende zu befähigen, innovative Lebensmittelprodukte zu entwickeln, die sowohl gesundheitlichen als auch ökologischen Anforderungen gerecht werden. Dabei werden neben technologischem Know-how auch Kenntnisse in Lebensmittelchemie, Ernährungsphysiologie und Innovationsmanagement vermittelt.

„Mit diesem Studiengang reagieren wir auf die wachsenden Anforderungen der Lebensmittelbranche und die Bedürfnisse gesundheitsbewusster Konsumenten“, erklärt Prof. Dr. Beatrix Konermann, Ansprechperson für den Studiengang. „Unsere Absolventinnen und Absolventen werden in der Lage sein, die Herausforderungen einer sich verändernden Gesellschaft und knapper werdender Ressourcen aktiv anzugehen.“

Der Studiengang richtet sich an Studierende, die sich für ein interdisziplinäres Studium interessieren und eine Karriere in beispielsweise der Lebensmittelindustrie, bei Start-Ups oder am Schnittpunkt zwischen Lebensmitteltechnologie und Ernährungswissenschaften anstreben. Neben der Beschäftigung in der Produktentwicklung bieten sich auch Einsatzmöglichkeiten in der Lebensmittelüberwachung, Marktforschung und im Wissenschaftsjournalismus an.

Die Hochschule Trier setzt mit diesem Studiengang auf eine enge Verzahnung von Lehre, Forschung und Praxis. Projekt- und teamorientiertes Arbeiten steht im Mittelpunkt, um die Studierenden optimal auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten.

Weitere Informationen zum Studiengang „Lebensmittelinnovation – Gesundheit und Nachhaltigkeit“ finden Sie auf der Website der Hochschule Trier.