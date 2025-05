RLP: Bombendrohung an Schule – Polizei sucht Gelände ab

KAISERSLAUTERN. Eine Bombendrohung an einer Schule im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Derzeit werde das entsprechende Gebäude mit Sprengstoff-Spürhunden durchsucht, sagte ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern. «Wir nehmen jede Drohung ernst und gehen auch so vor.»

Für den Einsatz mussten mehrere Spezialhunde angefordert werden. Auch die US-Militärpolizei der Air Base Ramstein unterstütze mit einem Spürhund bei der Suche. Der Einsatz dauere derzeit an.

Das Schulgelände sei gesperrt. Zum Zeitpunkt der Drohung waren laut Polizei keine Schüler in dem Schulgebäude. Unterricht finde an den Schulen des Zentrums nicht statt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. (Quelle: dpa)