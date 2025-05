Das sind die beliebteste Babynamen in Rheinland-Pfalz

WIESBADEN/MAINZ. Noah und Emilia sind in Rheinland-Pfalz die beliebtesten Vornamen für Babys. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für das Jahr 2024 hervor. 2023 hatten Matheo und Sophia die Liste angeführt.

Auf Platz zwei und drei folgten bei der aktuellen Auswertung der Jungennamen Matheo und Henry. Bei den Mädchen waren Emma und Sophia noch auf dem Treppchen.

Sophia und Noah deutschlandweit vorne

Deutschlandweit blieben Sophia und Noah Spitzenreiter auf der Liste der beliebtesten Babynamen. Bereits 2023 hatten frisch gebackene Eltern diese Erstnamen am häufigsten vergeben. «Die anhaltende Beliebtheit dieser Vornamen liegt – glaube ich – in erster Linie im Klang», erklärte GfdS-Geschäftsführerin Andrea Ewels in Wiesbaden.

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Grundlage sind Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 900.000 Eintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 92 Prozent aller im Jahr 2024 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst worden, teilte die GfdS mit. (Quelle: dpa)