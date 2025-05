Schweitzer: Sven Teuber steht für Bildungsgerechtigkeit – ausgewiesener Bildungsexperte

MANZ/TRIER. „Ich freue mich, dass mit Sven Teuber ein Mann aus der Praxis neuer Bildungsminister wird. Er kennt als Lehrer die Schule von innen, er erlebt als Familienvater täglich den Schul- und Kita-Alltag und ist als langjähriger bildungspolitischer Sprecher der SPD‑Landtagsfraktion ein ausgewiesener Bildungsexperte“, erklärte Ministerpräsident Alexander Schweitzer bei der Vorstellung des neuen Bildungsministers für Rheinland-Pfalz.

„Bildungspolitik ist ein Herzstück meiner Landesregierung. Sven Teuber kennt die Abläufe zwischen Legislative und Exekutive. Er steht für sozialdemokratische Bildungspolitik, für Bildungsgerechtigkeit und Aufstiegsversprechen. Sven Teuber hat eine klare Vorstellung von einer Schule der Zukunft, die unsere Kinder auf Berufe vorbereitet, die wir heute in einer Zeit der Transformation vielleicht noch gar nicht kennen.“ Mit Bettina Brück habe er weiterhin eine starke und versierte Staatssekretärin an seiner Seite, so der Ministerpräsident.

„Ohne eine Bildungspolitik, die Aufstieg durch Förderung, Chancengerechtigkeit und Fleiß ermöglicht, stünde ich heute nicht hier. Ich will, dass alle Kinder die besten Bildungschancen bekommen und es nicht darauf ankommt, in einem Akademiker‑ oder Arbeiter-Haushalt aufzuwachsen. Rheinland-Pfalz ist bereits heute das Land mit der größten Bildungsgerechtigkeit“, erklärte Sven Teuber, designierter Bildungsminister für Rheinland-Pfalz. Er werde die Arbeit von Dr. Stefanie Hubig fortsetzen und weiterentwickeln, im Team mit der Staatssekretärin Bettina Brück.

„In meiner Kindheit kam es besonders auf bestärkende Erzieherinnen und Erzieher an, auf lebensnahe Lehrerinnen und Lehrer, auf verlässliche Bildungsangebote, frühzeitige Sprachförderung sowie ein motivierendes und stärkendes Elternhaus. Unser Ministerpräsident sagt zu Recht, dass dieses Aufstiegsversprechen erneuert werden muss. Ich will dazu beitragen. Als Lehrer, Vater und Politiker werde ich dazu meine Expertise und meine Erfahrungen im Team einbringen. Stefanie Hubig hat das Haus gut aufgestellt und mit Bettina Brück als Amtschefin sowie den kompetenten und anpackenden Kolleginnen und Kollegen finde ich beste Startbedingungen vor. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen, die sich täglich engagiert für Bildung und Entwicklung unserer Kinder in der gesamten Schul- und Kita-Familie arbeiten. Auf sie kommt es maßgeblich an, um unsere Ziele zu erreichen“, so Teuber weiter.

Der Landtagsabgeordnete Sven Teuber wird nächste Woche von Ministerpräsident Alexander Schweitzer ernannt, anschließend vom rheinland-pfälzischen Landtag bestätigt und vereidigt. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)