Kabinettsliste steht: Politiker aus der Region wird Bundesverkehrsminister

BERLIN/BITBURG. Wie zahlreiche Medien berichten, steht die Kabinettsliste für die künftige schwarz-rote Bundesregierung. Der voraussichtliche Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz stellte die Namen der designierten Minister seiner Partei und der bayerischen Schwerster CSU während einer Präsidiumssitzung vor.

Mit dabei soll auch ein Politiker aus der Region sein: Der in Kyllburg im Eifelkreis geborene und in Birresborn in der Vulkaneifel aufgewachsene Patrick Schnieder soll für das Amt des Verkehrsministers vorgesehen sein. Schnieder gehört seit 2009 dem Deutschen Bundestag an und vertritt dort als direkt gewählter Abgeordneter den Wahlkreis Bitburg. Er ist der Bruder des rheinland-pfälzischen CDU-Landesvorsitzenden Gordon Schnieder.