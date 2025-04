Roller in Thalfang geklaut – Helmfach aufgebrochen

THALFANG. Am Nachmittag des 12.4.2025 stellte der Geschädigte seinen Motorroller vor der Volksbank in Thalfang ab. Als er am späten Abend des 13.4.2025 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sich der Roller nicht mehr am ursprünglichen Abstellort befand.

Auf dem Parkplatz des nahegelegenen Wasgau-Marktes entdeckte der Geschädigte seinen Roller schließlich wieder. Vor Ort stellte er fest, dass das Schloss des Helmfachs gewaltsam geöffnet und der gesamte Inhalt entwendet wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Volksbank oder dem Wasgau-Parkplatz in Thalfang gemacht? Die Polizei Morbach nimmt Hinweise unter der E-Mail: [email protected] oder unter der Telefonnummer: 06533/9374-0 entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)