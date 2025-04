HERMESKEIL. In der Nacht von Donnerstag, 27.3.2025, bis Freitag, 28.3.2025, wurde in Hermeskeil auf dem Marktplatz „Neuer Markt“ in einem frisch aufgebrachten Asphaltstreifen zwei Hakenkreuze und die Jahreszahlen „1939 – 1945“ durch unbekannte Täter eingeritzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)