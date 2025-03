„Kleine Farbenlehre“: Kunstwerk für KiTa Abenteuerland in Bitburg

BITBURG. Die neue Kindertagesstätte Abenteuerland in der Maria-Kundenreich-Straße hat im letzten Jahr ihren Betrieb aufgenommen. Was zur endgültigen Fertigstellung noch fehlte, war die sogenannte „Kunst am Bau“, die seitens des Landes bei öffentlich geförderten Hochbauprojekten gefordert wird.

Nun hat der Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz in seiner letzten Sitzung einstimmig das Kunstwerk „Die kleine Farbenlehre“ zum Preis von 72.000 Euro beauftragt. Der Entwurf des Kunstwerkes war von einem mit Fachleuten besetzten Preisgericht einstimmig empfohlen worden. Es setzte sich gegen fünf andere Entwürfe durch.

„Die kleine Farbenlehre“ ist ein Werk des Glaskünstlers Wolfgang Helfferich. Laut Beschreibung fußt die Grundidee seiner Installation auf dem Gedanken, dass Farben als Metapher für Zeit und Räume zum Einsatz kommen. Das sich verändernde Licht projiziert die Farben der Glasflächen auf Boden und Umfeld. Die Farben verändern und mischen sich zu neuen Farbtönen und Mustern.

Und so entsteht gewissermaßen eine Farbenlehre. Neben dem Aufbau vor dem Gebäude sieht der Künstler Helfferich im Foyer des Gebäudes mehrere farbige Acrylglasringe vor, die auf das Hauptkunstwerk Bezug nehmen. (Quelle: Stadt Bitburg)