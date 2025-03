Motorrad-Crash bei Staatsbesuch: Polizei-Unfälle in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet zwei Unfälle in der Hauptstadt des Großherzogtums, an denen Fahrzeuge der Polizei beteiligt waren.

Am heutigen 28.3.2025, gegen 5.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Pont Jean-Pierre Buchler in Luxemburg-Stadt zwischen einem Auto und einem Polizeiauto, welches aufgrund eines Einsatzes im Eildienst unterwegs war. Die Beamten wie auch der Autofahrer wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt.

Ebenfalls 28.3.2025, gegen 10.45 Uhr, verunfallten im Rahmen des Staatsbesuches des Präsidenten der Republik Singapur, Tharman Shanmugaratnam, zwei Motorradfahrer der Polizei in Höhe des Kinos auf der Avenue John F. Kennedy in Luxemburg-Kirchberg. Die Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Die Straße ist für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt. (Quelle: Police Grand-Ducale, L’essentiel)