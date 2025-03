Einbrüche in Luxemburg: Täter fliehen vor Bewohner und Alarmanlage

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum gemeldet.

So zum Beispiel in der Nacht zum 25.3.2025 in ein Einfamilienhaus in Hagelsdorf, bei dem Täter sich Zugang zum Inneren verschafften, allerdings von einem Bewohner überrascht wurden und flüchteten. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Am Nachmittag des 24.3.2025 wurde ein Einbruchsversuch in Op Waasserkierten in Aspelt gemeldet, bei dem ein Täter versuchte ins Innere eines Einfamilienhauses zu gelangen, allerdings durch das Ertönen der Alarmanlage gestört wurde und die Flucht ergriff. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

In allen Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)